В Новосибирске сильный ветер оборвал провода под напряжением: они упали на машину с людьми

На машину упали провода под напряжением. Фото: стоп-кадр
В ночь со среды на четверг, 12 ноября, сильный ветер оборвал провода под напряжением на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска. Они упали на машину, которая ехала по дороге. Как сообщил очевидец, это был автомобиль Росгвардии. По предварительной информации, люди в салоне не пострадали.
— Они пытались как-то сдвинуть провода, чтобы они не мешали проезду других машин, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».
А на Коммунальном мосту автомобилисты стали свидетелями того, как заискрились провода. Очевидцы предположили, что это произошло из-за порыва электросети.
Напомним, накануне в МЧС по Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды: о сильном снегопаде и сильном ветре в ночь с 11 на 12 ноября. Порывы достигали 25 метров в секунду.
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