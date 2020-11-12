В Новосибирске сильный ветер оборвал провода под напряжением: они упали на машину с людьми

На машину упали провода под напряжением. Фото: стоп-кадр

В ночь со среды на четверг, 12 ноября, сильный ветер оборвал провода под напряжением на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска. Они упали на машину, которая ехала по дороге. Как сообщил очевидец, это был автомобиль Росгвардии. По предварительной информации, люди в салоне не пострадали.

— Они пытались как-то сдвинуть провода, чтобы они не мешали проезду других машин, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

А на Коммунальном мосту автомобилисты стали свидетелями того, как заискрились провода. Очевидцы предположили, что это произошло из-за порыва электросети.

Напомним, накануне в МЧС по Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды: о сильном снегопаде и сильном ветре в ночь с 11 на 12 ноября. Порывы достигали 25 метров в секунду.

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