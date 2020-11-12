«Не волнуйтесь, они еще не раскрылись»: сибирячке привезли букет с завядшими розами

Сибирячке привезли букет с испорченными цветами. Фото: revizor.nsk

Сибирячка заказала в одном из цветочных салонов букет роз. Но то, что ей в итоге привезли, шокировало ее. Флористы составили букет из завядших роз.

— Мало того, что привезли с опозданием в два часа, так еще и подмерзшие или старые — толком непонятно. Как только отправили фото готового букета, сразу же задала вопрос, почему некоторые цветы выглядят плохо, но меня уверяли, что все отлично, — рассказала девушка в группе revizor.nsk.

Заменить букет в цветочном салоне отказались. Фото: revizor.nsk

В доказательство своих слов сибирячка опубликовала переписку с флористом. На самом деле, продавцы на замечание о том, что в букете на фото есть испорченные цветы, ответили:

— Не волнуйтесь, букет отличный. Все цветы только из упаковки: еще не раскрылись.

В комментариях девушке ответили, что цветы скорее всего неправильно хранили.

— Работала год флористом, определенно могу сказать цветы подгнившие, наличие желтого цвета на лепесточках. Ощущение, что при транспортировке были подморожены, либо хранение было неправильное. Реанимировать можно некоторые, но только те которые просто опустили головку, — рассказала флорист.

Флорист ответила, что цветы просто еще не раскрылись. Фото: revizor.nsk

Девушка попросила заменить букет или вернуть деньги, но в салоне ей сказали, что цветы возврату не подлежат.

Сибирячка сожалеет, что в тот момент, когда привезли букет, ее не было дома, и его приняла сестра. Девушка говорит, что сразу бы его вернула и не оказалась бы в такой неприятной ситуации.

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