Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске коронавирусом заболели больше 19 тысяч человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1735 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 19277 человек, в том числе у 1252 детей, при этом выздоровел 15791 пациент, скончались 633 человека.

Важную новость для больных коронавирусом сообщили в минздраве Новосибирской области: пять клиник получили новое оборудование для ПЦР-диагностики COVID-19. Одной из этих клиник стала Новосибирская областная больница: для новой лаборатории там отремонтировали боксы.

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