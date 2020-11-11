В Болотнинском районе построят новую школу

Совещание прошло в Болотнинском районе. Фото: правительство Новосибирской области.

ГЛава Новосибирской области побывал с рабочим визитом в Болотнинском районе Новосибирской области и провел там совещание: в нем участвовали депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, депутаты Советов депутатов Болотнинского и Мошковского районов, и.о. главы Болотнинского района Олег Королёв, и.о. главы Мошковского района Сергей Субботин.

Главной темой обсуждения стали реализация государственных программ, строительство социальных, инфраструктурных объектов, которрое осуществляется в рамках национальных проектов под контролем правительства Новосибирской области.

- Федеральный центр оказывал в течение года ощутимую поддержку, это позволило нам сохранить все приоритетные расходы, в первую очередь, социальные, и, что очень важно, мы не остановили развитие — продолжили реализацию многих важных проектов. Например, в Болотном продолжается строительство долгожданной школы, которое, уверен, мы закончим в срок, - подчеркнул Андрей Травников. - Мы сохраним весь социальный блок расходов, финансирование крупных инфраструктурных проектов. Заложены в бюджет и расходы на продолжение ранее стартовавших региональных проектов и программ. Кроме того, могу вас в этом заверить — ни один наказ депутатов Заксобрания шестого созыва, ни один наказ, который будет сформирован депутатами седьмого созыва не будет исключен. Не снимаются с контроля и поручения, которые я давал по итогам предыдущих поездок в районы, по итогам личного приема граждан. Все эти поручения остаются на контроле.

Также Губернатор подчеркнул, что с 1 января 2021 года стартует программа модернизации первичного звена в здравоохранении. Условно программу можно разделить на три больших блока: строительство новых поликлиник, ремонт существующих и приобретение для них оборудования, обновление материальной базы.

- Следующая инициатива, которую мы озвучили на уровне Госсовета, это увеличение количества строящихся школ за счет использования механизма ГЧП», — сказал Андрей Травников. Напомним, по такому принципу были построены семь поликлиник в Новосибирске.