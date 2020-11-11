Пять новых лабораторий для тестирования на коронавирус открылись в Новосибирске: рассказываем, в каких клиниках

ПРоводить тесты на коронавирус будут еще в пяти клиниках. Фото: минздрав НСО.

Важную новость для больных коронавирусом сообщили в минздраве Новосибирской области: пять клиник получили новое оборудование для ПЦР-диагностики COVID-19. Одной из этих клиник стала Новосибирская областная больница: для новой лаборатории там отремонтировали боксы.

- До эпидемии коронавируса метод ПЦР не был массовым, и не предполагал такого большого количества исследований. Сейчас главная задача – увеличить объемы. Кроме оборудования нужен подготовленный персонал – будут сформированы дополнительные бригады, для этого мы сейчас обучаем врачей и лаборантов, - подчеркнул главный специалист по клинической лабораторной диагностике Новосибирской области Илья Пикалов.

Еще четыре лаборатории уже работают в центре крови, инфекционной больнице № 1, детской больнице №3 и горбольнице №1.

- Перебоев с расходными материалами в регионе нет, лаборатории работают с диагностическими наборами новосибирского производителя реагентов для ПЦР, логистика выстроена, - пояснил Илья Пикалов.

Всего в регионе тестирование на коронавирус проводят 17 лабораторий: областные, частные и федеральные, а также лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии. Их мощностей сегодня достаточно, чтобы обеспечить тестирование пациентов инфекционных стационаров. К лаборатории областной больницы прикреплен госпиталь на базе больницы №11.

- Две недели назад региональный минздрав принял решение, что мы забираем практически весь объем больницы №11, 300 проб в сутки. За это время мы ни разу не нарушили регламент – 300 проб мы делаем каждый день, через 24 часа они получают результат», – отметил Илья Пикалов.

Благодаря новым лабораториям в регионе в сутки могут выполнять 7000 тысяч ПЦР-тестов вместо 3,3 тысяч. Однако в связи со вспышкой короноавируса Минздрав Новосибирской области принял решение оснастить оборудованием для проведения ПЦР-диагностики еще три медицинские организации. А это значит, что узнать результаты своего тестирования жители Новосибирской области смогут еще быстрее, что очень важно для лечения коронавируса.

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