Медсестра, которая била ребенка в новосибирской туберкулезной больнице, взяла больничный

Семилетний мальчик пострадал от рук медсестры во время сончаса. Фото: стоп-кадр.

История с медсестрами-садистками из новосибирской туберкулезной больницы, которые били детей, продолжает набирать обороты. Как стало известно КП-Новосибирск, одну из женщин, которая подняла руку на семилетнего мальчика, до сих пор не уволили.

- Медсестра находится на больничном, после окончания расследования будет принято решение о ее увольнении, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

Напомним, жесткость медсестер вскрылась после того, как женщина из соседней палаты сняла видео с издевательствами над детьми и передала его следователям. Сейчас в отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением».

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