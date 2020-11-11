В Доме быта открылась выставка, посвященная известным новосибирцам: она насчитывает более ста картин

В Новосибирске начала свою работу выставка «Сто лиц». Фото: Александра Фоменко\"ЧС-ИНФО"

В Новосибирске начала свою работу выставка «Сто лиц». Она представляет собой портретную галерею выдающихся людей Новониколаевска-Новосибирска. Написаны эти работы были также известными местными художниками.

Она представляет собой портретную галерею выдающихся людей Новониколаевска-Новосибирска. Фото: Александра Фоменко\"ЧС-ИНФО"

— Эта галерея насчитывает более ста картин. Ее созданием занималось много известных местных живописцев. Работа велась с 2002 по 2012 год на средства спонсоров. Первая выставка состоялась в 2003 году — к 110-летию Новосибирска. Затем часть коллекции выставлялась в областной библиотеке и в Музее города Новосибирска, потом какое-то время картины хранились на складах различных предприятий, — сообщает издание «ЧС-ИНФО».

Написаны эти работы были известными местными художниками. Фото: Александра Фоменко\"ЧС-ИНФО"

Сейчас картины находятся в здании Дома быта на Красном проспекте. Они висят прямо в коридоре и на лестничных площадках. Поэтому посмотреть портретную галерею все желающие могут бесплатно и практически в любое время.

Сейчас картины находятся в здании Дома быта на Красном проспекте. Фото: Александра Фоменко\"ЧС-ИНФО"

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о выставке, посвященное 120-летию академика Лаврентьева. Выставка была открыта в Академгородке. На ней представлены не только редкие снимки ученого за работой, но и фотографии из семейного архива, где Лаврентьев запечатлен с женой и детьми.

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