Матч «Сибирь» — «Динамо» 11 ноября 2020 года: болельщики в гневе

Матч «Сибирь» — «Динамо» 11 ноября 2020 года закончился поражением для новосибирских хоккеистов. Фото: https://vk.com/hcsibir1962
Матч «Сибирь» — «Динамо» 11 ноября 2020 года закончился поражением для команды из Новосибирска. Матч был завершен со счетом 0:6 в пользу спортсменов из Минска.
— Сегодня наши хоккеисты встретились в ледовом Дворце спорта с минским «Динамо». Матч закончился со счетом 0:6 в пользу спортсменов из Белоруссии, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — В прошлый раз на выезде сибиряки одержали победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска, взяв две из трех побед в выездной серии.
Следующий матч хоккейная «Сибирь» проведет 13 ноября с командой «Авангард» из Томска.
Тем временем, в комментариях под постом болельщики расстроены и разгневаны таким поражением любимой команды. Многие сибиряки утверждают, что матчей, закончившихся с таким счетом у «Сибири» не было давно:
— Просто позор, таких матчей у нас давно не было!
— Как же это печально видеть.
— Они как будто специально так. Надеюсь, в следующий раз ребятам повезет, — пишут люди.
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