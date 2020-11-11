В МЧС новосибирцев предупредили о надвигающейся метели и сильном ветре

Новосибирцев ждет метель и сильный ветер. Фото: Иван ВИСЛОВ

В МЧС новосибирцев предупредили о предстоящем снегопаде и сильном ветре в ночь с 11 на 12 ноября.

— По данным Гидрометцентра в ближайший час с сохранением ночью ожидается снег, местами мокрый снег, метели и гололед, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Ожидается также сильный ветер со скоростью 18-23 метров в секунду, местами возможны порывы до 25 метров в секунду.

Как сообщает Западно-Сибирском Гидрометцентре, в Новосибирской области 12 ноября ожидается переменная облачность, ночью возможет мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от -3 до +1 градуса, ветер будет дуть со средней скоростью 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы до 25 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в среднем 750-755 миллиметров ртутного столба.

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