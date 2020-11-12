Погода в Новосибирске на 12 ноября 2020 года: что ждет сибиряков

Синоптики рассказали, что ждет новосибирцев 12 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске 12 ноября 2020 года: синоптики прогнозируют пасмурное небо, пойдет дождь и небольшой снег.

— Температура воздуха ночью составит -1 — -3, днем — -1 — +1 градус. Ожидается переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Подует северный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет -4 — +1, ночью — -4 — -6 градусов. Будет переменная облачность, ночью местами снег, местами гололедица. Подует западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20.

«Яндекс. Погода» обещает днем облачность с прояснениями, небольшой снег к вечеру. Температура составит около -1 — -3 градуса.

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