Обезьянки из Новосибирского зоопарка будут греться зимой в «солярии»

В Новосибирском зоопарке обустроили теплый павильон, где живут приматы. Фото: В. Габов, Д. Находов, А. Поляков, В. Шпаков.

В Новосибирском зоопарке обустроили теплый павильон, где живут приматы. Теперь маленькие обезьянки смогут греться в личном «солярии» даже зимой.

Теперь маленькие обезьянки смогут греться в личном солярии даже зимой. Фото: В. Габов, Д. Находов, А. Поляков, В. Шпаков.

— В павильоне размещена наша коллекция игрунковых — обезьян из Центральной и Южной Америки. Из-за своего размера они более уязвимы, чем остальные приматы. Им нужно много тепла, которое в павильоне обеспечивается спецоборудованием. Летом все животные большую часть времени проводят на улице. Все уличные вольеры для мелких приматов оборудованы инфракрасными согревающими лампами. Они всегда включены, и у животных есть возможность погреться в любой момент. А зимой в павильоне работают специальные лампы солнечного света, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Когда в зоопарке не было такого оборудования, золотистые львиные тамарины зимой становились бледнее. Фото: В. Габов, Д. Находов, А. Поляков, В. Шпаков.

В зоопарке также отметили, что когда у них еще не было такого оборудования, золотистые львиные тамарины зимой становились бледнее, солнца им сильно не хватало. Но теперь эта проблема решена и довольные обезьянки будут зимовать с комфортном.

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