«Мы педагогу, умершему от коронавируса, на венок собираем»: новосибирские учителя просят отправить их на дистанционку из-за COVID-19

Учителя бояться за себя и здоровье своих учеников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учителя из села Барышево в Новосибирской области просят отправить их работать дистанционно из-за коронавируса. Об этом КП-Новосибирск сообщил одни из педагогов местной школы.

— У нас заболели 5 учителей. Я сама лежу в больнице, еще один работник недавно только из комы вышел. В соседней школе учительница умерла от этой болезни. Мы ей деньги сейчас на венок собираем, — рассказала КП-Новосибирск учительница.

По словам сибирячки, в их школе на дистанционное обучение отправили только учеников с 5 по 9 класс. Младшие классы после каникул вернуться за парты.

— Я хочу, чтобы нас временно отправили работать дистанционно. Пусть вторая волна пройдет и мы вернемся в обычный режим, — сетует женщина.

Не только учителя жалуются на обстановку в школах. Недавно, сибирячка была возмущена, что класс, где учатся ее дети, не хотят закрывать на карантин. Хотя в ее семье был выявлен COVID-19.

Напомним, что школьники выйдут с каникул только 16 ноября. Как сообщил министр образования Новосибирской области на дистанционное обучение уйдут не все. Малокомплектные школы будут продолжать работать в обычном режиме. Так же начать вторую четверть за партами смогут ученики с 1 по 5 класс и 11 классы.

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