«Дочка счастлива»: сибирячка вернула двухлетней девочке плюшевую машину, забытую на прогулке

Неравнодушные новосибирцы смогли помочь вернуть двухлетней девочке потерянную игрушку. Фото: предоставлено героем публикации

Неравнодушные сибиряки смогли помочь вернуть двухлетней девочке из Краснообска потерянную на прогулке плюшевую машинку. Игрушку случайно нашла на улице женщина, а потом передали маме девочки.

— Мне написала женщина и сказала, что нашла нашу машинку, хочет вернуть. Мы, конечно, же были очень рады, дочка вообще счастлива. Как оказалось, ее любимая игрушка была недалеко от 226 дома на 2-м микрорайоне. Мы примерно в той местности ее и потеряли, но видимо ветер ее отнес подальше, так, что мы не увидели, — рассказала КП-Новосибирск Виктория, мама девочки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как неравнодушные сибиряки помогли вернуть юной хозяйке ее плюшевого Стича, которого она забыла в маршрутке.

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