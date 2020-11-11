Новосибирцам расскажут про искусственный интеллект на онлайн-конференции

Для новосибирцев пройдет онлайн-конференция «Пять проблем, которые пока не может решить искусственный интеллект». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для новосибирцев пройдет онлайн-конференция «Пять проблем, которые пока не может решить искусственный интеллект». На ней эксперты расскажут о развитии современных технологий в мире. Принять в конференции участие смогут все желающие, она стартует 12 ноября, в пять вечера по новосибирскому времени. Посмотреть ее можно будет, перейдя по ссылке: https://ii-s-nulya.ru/conf_1211.

— Эта конференция — пятая по счету — продолжает серию просветительских мероприятий в рамках проекта, посвященного искусственному интеллекту. В прошлые разы эксперты из ведущих технологических компаний и представители вузов рассказывали о беспилотных автомобилях, компьютерных нейронных сетях, перспективах развития искусственного разума, — рассказала Ольга Солодянникова, модератор онлайн-мероприятия и представитель оргкомитета проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля».

Во время конференции все участники могут задавать вопросы экспертам, а зарегистрированные на сайте пользователи получат неограниченный доступ ко всем видеозаписям и полезным материалам проекта. Кроме того, в ходе конференции состоится розыгрыш памятных призов среди участников.

После серии онлайн-конференций участники смогут пройти обучающие онлайн-курсы с преподавателями МФТИ, ДВФУ и Университета Иннополис. Это обучение совершенно бесплатное, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте проекта. Итогом образовательных мероприятий 30 января 2021 года станет презентация R&D проектов, над которыми учащиеся будут работать в группах. Авторы лучших проектов получат призы и возможность реализовать задуманное вместе с ИТ-компаниями и представителями администрации своего региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru