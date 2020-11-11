В МВД прокомментировали кражу денег из банковской ячейки у экс-начальника полиции

Пострадавшие написали заявление в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

В пресс-службе ГУ МВД прокомментировали случай с пропажей денег из банковских ячеек у бывшего начальника полиции Вячеслава Певнева.

— 9 ноября в полицию двое граждан написали заявление о краже денежных средств из банковских ячеек. По данным фактам проводится доследственная проверка. Уже по ее результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали КП-Новосибирск в региональной пресс-службе МВД.

Напомним, что 9 ноября стало известно о краже денег из банковских ячеек у бывшего начальника полиции Вячеслава Певнева. У офицера в отставке вор вытащил из хранилища около 130 миллионов рублей. Экс-начальник МВД не единственный, кто стал жертвой «расхитителя ячеек». У новосибирского адвоката Юрия Гольдберга украли из ячейки накопления за 20 лет.

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