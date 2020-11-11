В Общественной палате предложили меры борьбы с историческими фейками

Виктор Алексеевич Крикунов, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов. Фото: Евгения МОРЕВА

Общественная палата не случайно заострила внимание на вопросе о сохранении исторической правды, считает Виктор Алексеевич Крикунов, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов. Потому что именно этот год, посвященный 75-летию годовщины Великой Победы, показал, что в информационном пространстве то и дело всплывают фейки.

- Проводимые в этом году мероприятия, посвященные годовщине Великой Победы, стали поводом для появления большого потока ложной информации. Например, в движении «Бессмертный полк» были размещены анкеты с фотографиями офицеров Третьего рейха. Это пример заранее спланированного акта распространения ложной информации об участниках Великой Отечественной войны. Особенно циничным представляется невнимательное или даже пренебрежительное отношение к содержанию и формам агитационных материалов, которые используются в разных городах на разных мероприятиях. Например, в городе Усинске (Республика Коми) к 9 Мая был размещен плакат с оленем и вооруженным солдатом. Однако солдат на плакате оказался финским, а Финляндия во время Второй мировой войны воевала против СССР. И такой факт вызвал возмущение интернет-пользователей, - рассказал членам Общественной палаты Виктор Крикунов.

Поэтому Общественная палата рекомендует внести на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, предусматривающего включение подрядчиков, допускающих при исполнении госзаказа искажение исторических фактов, в реестр недобросовестных поставщиков и исполнителей. А также установить административную ответственность за умышленное и неумышленное принижение роли подвига советских солдат, оскорбление памяти ветеранов и искажение исторических фактов. Общественники предлагают публично наказывать правонарушителей, говорить об этом на всю страну.