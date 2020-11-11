В Новосибирске «Лексус» сбил подростка, переходившего дорогу: мальчик в больнице

В Новосибирске иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. Мальчика доставили в больницу.

— Около девяти утра в Ленинском районе 49-летний водитель автомобиля Lexus ехал по улице Титова со стороны улицы Связистов в сторону улицы Бийская. Около дома №148 по улице Титова он сбил 17-летнего мальчика, который переходил дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего в ДТП подростка доставили в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга. На месте произошедшего работали сотрудники ДПС, все причины и обстоятельства случившегося.

В Госавтоинспекции еще раз напоминают переходам, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

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