Сибиряка, напавшего на 4-летнюю девочку в Бердске, будут судить

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который напал на 4-летнюю девочку в Бердске. Напомним, произошла эта история 11 июля 2020 года. Женщина гуляла со своей 4-летней дочерью около одного из домов по улице Максима Горького. В какой-то момент на ребенка набросился прохожий: он схватил девочку руками за шею и стал угрожать, что убьет. От малышки его оттащила мама и очевидцы.

— Из-за большого общественного резонанса, дело были передано для расследования в следственные органы. Изначально мужчину обвиняли в угрозе убийством по статье 109 УК РФ, однако в ходе расследования было принято решение предъявить ему обвинение по более тяжкому составу преступления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии по статье 105 УК РФ. Обвиняемый был заключен под стражу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас уголовное против мужчины с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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