Китайская еда вызвала подозрения

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел 10 ноября в 14.17 в городской поликлинике на улице Герцена. В коридоре медучреждения под скамейкой был замечен оставленный без присмотра металлический чемоданчик. Персонал оперативно вызвал на место происшествия ГБР и полицию, которые произвели эвакуацию посетителей и осмотр подозрительного предмета. Взрывного устройства в чемоданчике не оказалось - там находились продукты питания: упаковки китайской еды быстрого приготовления.

В этот же день, около 9.00, уже отечественные продукты питания в виде колбасы и сыра привлекли внимание молодого человека в магазине на улице Кропоткина. Он попытался их похитить, но был задержан бойцами ГБР. Сумма похищенного составила 500 рублей. Задержанный передан полицейским.

В 14.27 в магазине, находящемся на улице Кошурникова, другой молодой человек тоже пытался украсть продукты: он спрятал под одежду и хотел вынести без оплаты восемь пачек сливочного масла и две бутылки йогурта. Похищенное в магазине оценили в 1300 рублей. Молодой человек был задержан прибывшими по тревоге «гвардейцами» и также передан полицейским.