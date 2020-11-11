После избиения 3-летней девочки в новосибирской больнице детский омбудсмен просит установить камеры в палатах

Анна Кузнецова просит установить в палатах с детьми видеокамеры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о том, что необходимо принять стандарт услуги по присмотру и уходу за детьми, которые вынуждены долго находиться в больнице без родителей. Она просит установить в таких палатах камеры видеонаблюдения.

— Так мы обеспечим безопасность детей, которые лежат в больницах одни. В законодательстве нет требования установки камер видеонаблюдения в помещениях, где находятся дети. Зачастую они установлены лишь в коридорах, что не позволяет фиксировать происходящее в палатах, — объяснила Анна Кузнецова.

За помощью она обратилась к министрам правительства РФ.

Напомним, скандал в туберкулезной больнице разгорелся после того, как было обнародовано видео, на котором медсестра хватает за волосы трехлетнюю девочку и швыряет на кровать. Его сняла сибирячка, которая лежала со своим ребенком в соседней палате. Она тайком установила камеру. Также в объектив попала еще одна медсестра, которая жестоко обращалась с ребенком. На этот раз под горячую руку попался 6-летний мальчик, который не спал в сончас. Родителей ребенка, которые до этого ничего не подозревали, возмутило поведение медработника. Они требовали ее наказать. Следователи возбудили еще одно уголовное дело.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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