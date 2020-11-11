Сибиряк отказался при полицейском надеть маску: его арестовали на двое суток

Мужчина отказывался надеть маску в магазине. Фото: Сергей Грачёв

В Искитиме мужчину, который отказался надевать медицинскую маску в магазине, отправили в изолятор временного содержания. Даже с появлением полицейского сибиряк никак не отреагировал на требования.

— Мужчина, находясь в помещении магазина, отказался надевать маску. Позже не стал представляться сотруднику полиции и предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также отказался проследовать в отдел МВД России для установления личности и составления административного протокола, — рассказали в пресс-службе Искитимского районного суда.

За неповиновение сотруднику полиции суд назначил сибиряку административный арест на 2 суток.

Напомним, суды назначают наказания людям, которые отказываются носить маски в общественных местах. В октябре несколько человек из Железнодорожного района Новосибирска оштрафовали за то, что они не носили маски в автобусах и на транспортных остановках.

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