«Вот это сюрприз!»: школьники за ночь разукрасили детскую площадку и машины

От рук подростков пострадали несколько машин. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирске подростки-хулиганы разукрасили из баллончиков машины и детские площадки возле жилмассива на улице Заслонова. Произошло это около 7 часов вечера 10 ноября. Юные «художники» попали на камеры видеонаблюдения.

— На вид это школьники, они везде сделали надпись «Tractor». Это все, что мы смогли разобрать, — рассказала КП-Новосибирск жительница микрорайона Светлана. — Разукрасили грузовики, качели на детских площадках, стены, окна дома, дорожные знаки. На одной из «ГАЗелей» даже снесли зеркало. Моя машина, слава Богу, не пострадала, но мой дом тоже расписали. И это то, что мы сразу обнаружили, возможно, будут еще «сюрпризы».

Новосибирцы написали заявление в полицию. Фото: предоставлено героиней публикации.

Возмущенные жильцы написали заявление в полицию.

— Вечером 10 ноября поступило коллективное заявление от жителей микрорайона о том, что двое неизвестных раскрасили двери подъезда, автомобили на стоянке и детские площадки. На место выезжал патруль. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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