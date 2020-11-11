«Брызнул в лицо газовым баллончиком»: новосибирец, отобравший у почтальона сумку с деньгами, попал на видео

Тех, кто узнал мужчину, просят сообщить в полицию. Фото: стоп-кадр

Полицейские разыскивают новосибирца, отобравшего у почтальона сумку с деньгами. Как сообщили в ГУ МВД по области, внутри нее было около двухсот тысяч рублей. Изначально была информация, что украли полмиллиона рублей. Очевидцы сообщали, что грабитель был в черной маске, после нападения он спустил ее на подбородок. Это зафиксировала камера уличного наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина в черной куртке куда-то спешит. Он двигается быстрым шагом и старается не привлекать к себе внимание.

— Это произошло 6 ноября около 12.00 у дома № 32 по улице 1-я Искитимская. Незнакомец брызнул газовым баллончиком в лицо почтальону и отобрал сумку. Его Приметы: на вид 20-23 года, рост 165 см, был одет в черную куртку и черные спортивные брюки, — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Всем, кому что-либо, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-83-35, 232-10-02 и 8-913-989-00-77. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, «Почта России» прокомментировала инцидент. Там сообщили, что помощь врачей почтальону не понадобилась, а деньги были застрахованы, поэтому на люди, кому они предназначались, не пострадали.

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Очевидцы сообщают, что грабитель был в черной маске. (подробнее)