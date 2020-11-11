В Новосибирске от коронавируса умерли три человека за сутки: что о них известно

От коронавируса в Новосибирске умерли еще три человека за сутки. Фото: архив КП

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что за сутки от коронавируса скончались еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 67 лет и 71 год, женщина в возрасте 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 146 человек, к аппарату ИВЛ подключили 31 пациента.

За сутки коронавирус обнаружили еще у 185 человек, выздоровели 176 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 19277 человек, в том числе у 1252 детей. Выздоровел 15791 пациент.

Напомним, троих врачей из Новосибирска отправили в командировку в Иркутск. Там медики будут помогать лечить больных коронавирусом. Как сообщили в региональном правительстве, в Приангарье госпитализированы 4,5 тысячи пациентов с коронавирусом.

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