В Новосибирске коронавирусом заболели еще 185 человек за сутки

За сутки в Новосибирской области еще 185 человек заразились коронавирусом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В среду, 11 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 185 человек, из них — 17 детей. Выздоровели за сутки еще 176 человек.
— С начала пандемии коронавирусом выявлено в сумме 19 277 случаев заражения, из них — 1 252 случая среди детей. 15 791 пациент выписан с выздоровлением. Скончались 633 человека, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 146 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 31 пациент.
В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 53 ребенка. В инфекционных стационарах лежат 3 929 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 735 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 791 343 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 4 182 жителя области, для 58 522 человек меднаблюдение окончено.
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