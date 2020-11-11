«Больницы переполнены»: новосибирских врачей отправили лечить пациентов с коронавирусом в Иркутске

Новосибирских врачей отправили в Иркутск. Фото: архив КП

Троих врачей из Новосибирска отправили в командировку в Иркутск: анестезиолога, пульмонолога и травматолога. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

— Один доктор работает в отделении анестезиологии-реанимации Шелеховской районной больницы. Кроме того, в Шелехове врач-травматолог ведет прием населения в поликлинике и врач-пульмонолог обслуживает вызовы на дому, — рассказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Сколько продлится командировка новосибирских врачей, пока неизвестно. Также на помощь иркутским медикам приехали врачи из Самары.

Напомним, в самом Новосибирске ситуация с коронавирусом также напряженная. По словам губернатора пока положительной динамики нет. Количество заболевших с каждым днем растет. В сутки умирает в среднем 5 человек. В основном это пожилые люди.

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