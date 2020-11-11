Подключить eSIM новосибирцы смогут дистанционно

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Подключить eSIM теперь можно из дома. Процесс покупки и активации на смартфоне, поддерживающем эту технологию, занимает несколько минут. Достаточно приобрести электронный тариф на странице оператора сотовой связи mts.ru/esim.

Чтобы подключить eSIM на сайте, нужно выбрать номер, тариф, подтвердить личность с помощью портала Госуслуг или личного кабинета МТС для действующих абонентов, указать электронную почту и оплатить заказ. Затем будет достаточно считать QR-код или перейти по ссылке, которая появится на экране гаджета и продублируется на электронную почту.

Среди поддерживаемых моделей - последние Apple iPhone и iPad, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Huawei P40 и другие устройства. За первые девять месяцев 2020 года в Новосибирске было куплено в 2,3 раза больше смартфонов с поддержкой eSIM, чем за аналогичный период прошлого года.

МТС реализует поддержку eSIM в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства России. Идентификация клиентов с помощью Госуслуг и личного кабинета МТС полностью безопасна. Договор заключается в цифровом виде с электронной подписью. Разрабатывается также идентификация пользователя через мобильное приложение.

Вместе с этим МТС предусмотрели помощь для тех жителей Новосибирска, кто не может самостоятельно активировать eSIM: купить электронную SIM-карту можно в офисах МТС или в магазинах М.Видео. Специалист поможет произвести необходимые настройки и активировать номер.

Наша справка

eSIM - чип в устройстве, который работает как электронная SIM-карта. Проверить доступность eSIM в аппарате можно на странице оператора сотовой связи mts.ru/esim. На девайсах с одним слотом под физическую SIM-карту можно пользоваться двумя SIM-картами одновременно.