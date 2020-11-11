«Обязательно напишу ей еще»: автор песен Ольги Бузовой рассказал, за сколько она их покупает

Автор песен Бузовой рассказал, сколько платит артистка за них. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авто песен Ольги Бузовой Паша Климат рассказал, во сколько хиты обходятся звезде. По его словам, они исчисляются тысячами долларов.

Несмотря на это Климат отказывается от проектов, которые ему не по душе.

— Бывало так, что мне озвучивали тему и я сразу отказывался, даже не интересуясь, сколько готовы за это платить. Или напротив: брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы, — отметил композитор в беседе с изданием «NEWS.ru».

На вопрос готовит ли он сейчас новый хит для Бузовой, Климат отметил, что не пишет песни конкретно под «звезду», тексты — это его порыв мысли. Артисты потом адаптируют их под себя.

— Но Оле обязательно еще что-то напишу, — признался композитор.

По словам Паши Климата, песни он пишет не один.

— У меня есть напарник — Николай Журавлев. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии. А недавно взял себе в соавторы рэпера Сергея Рудого. Вместе мы быстрее разгоняем идеи до полноценной песни, — рассказал Климат.

Паша Климат живет на Украине. Он написал хиты не только для Бузовой, но и для многих российских звезд.

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