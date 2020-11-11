«Сидят несколько часов рядом с больными»: эксперты советуют не заражать себя коронавирусом намеренно

Эксперты рассказали, почему не стоит пытаться заразиться коронавирусом намеренно. Фото: архив КП
Эксперты объяснили, почему не стоит заражаться коронавирусом намеренно, чтобы выработать иммунитет. Инфекция может оказать негативное влияние на организм. Риск и последствия от этого невозможно просчитать.
— Для этого они приходят в гости к больным друзьям или знакомым. Но, чтобы выработать иммунитет, лучше поставить вакцину. Риски осложнений в разы снижаются, — рассказал NEWS.ru инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Решение заразиться коронавирусом выглядит смелым, но в его основе лежит страх, отметил социальный психолог Алексей Рощин.
— Человек уже не в состоянии дальше терпеть неопределенность, и он хочет, чтобы быстрее это закончилось. Это люди решительные, но с другой стороны — сильно невротизированные, — объяснил психолог.
А еще по мнению психолога для любителей экстрима намеренное заражение коронавирусом может быть способом получения адреналина.
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