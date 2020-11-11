«Загорелись шины в подъезде»: в Новосибирске на пожаре в многоэтажке чуть не погибла пенсионерка

Пожар случился в четвертом часу ночи. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Ночью в среду, 11 ноября, в Новосибирске загорелся подъезд в доме № 11 на улице Красный Факел. Всем жильцам подъезда удалось спастись, пожарные помогли пенсионерке.

— В 3:14 загорелся жилой 5-этажный дом на улице Красный Факел. В подъезде горели автомобильные покрышки. Самостоятельно из дома эвакуировались 7 человек, из них 2 детей. Звено газодымозащитной службы помогло пожилой женщине — ее эвакуировали из квартиры при помощи спасательных устройств. Ликвидация пожара в 03:21. В огне никто не пострадал, — сообщила в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 10 ноября в Порт-Артурском переулке Новосибирска загорелся частный дом. Пожар тушили более 2 часов, еще несколько часов проливали и разбирали сгоревшие конструкции. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

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