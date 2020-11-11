«Телом пробил стекло»: новосибирец на «Toyota Ipsum» задавил 58-летнего мужчину, шедшего по обочине

Автомобилист сбил 58-летнего мужчину, шедшего по обочине. Фото: ГИБДД Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Поздно вечером 10 ноября 39-летний водитель «Toyota Ipsum» задавил 58-летнего мужчину. Он шел по краю дороги на улице Бориса Богаткова. От полученных травм мужчина скончался до приезда врачей «скорой». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.

— Водитель двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кирова в сторону улицы Лескова, в районе дома № 67 улицы Бориса Богаткова задавил пешехода, — сообщили в ведомстве.

На фото с места аварии видно, что удар был сильным: после столкновения у машины помялся капот и разбито лобовое стекло.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, в сентябре автомобилист в Советском районе сбил на «зебре» двух сестер. Они с мамой шли с магазина. Жители домов, расположенных у дороги, слышали громкий визг тормозов и крики детей.

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