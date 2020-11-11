«Шикарно, фото будто живое»: новосибирец снял самую яркую комету за последние семь лет

Комету NEOWISE удалось запечатлеть в 30 километрах от Новосибирска. Фото: Алексей Поляков.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на зеркальную камеру комету C/2020 F3 NEOWISE. Астрономы открыли ее только в марте 2020 года. Хвостатая красавица пролетала рядом с Землей летом и в следующий раз вернется только через 6800 лет. Впечатляющим кадром сибиряк поделился в «Инстаграме» только сейчас. КП-Новосибирск он пояснил, что несколько месяцев отдыхал от соцсетей.

— Комету я снял на фотоаппарат, примерно в 30 километрах от Новосибирска, на трассе к Ленинск-Кузнецкому. Но есть один нюанс. Вместо обычного штатива фотоаппарат стоял на трекере — это маленькая астрономическая монтировка, которая вращала его вслед за вращением Земли. Сама по себе комета была видна на небе пару месяцев. Фотография в соцсетях — это «наложение» друг на друга 40 кадров, сделанных с разницей в полчаса — и становится видно, что комета не неподвижна, а «летит» через кадр, — рассказал Алексей Поляков КП-Новосибирск.

Подписчики в соцсети с восторгом встретили новое фото:

— Украшение 2020 года определенно!

— Шикарно получилось!!!

— Вот это кадр, вот это аппаратура!

Напомним, раньше Алексей Поляков делился видео с кометой NEOWISE, которое сделал на Алтае. Фотограф приехал туда на отдых, и так совпало, что в небе над горами было идеально видно космическую странницу.

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