«Не хочу быть обузой»: петербургская пенсионерка, покончившая с собой в Новосибирске, оставила предсмертную записку

Следователи проводят проверку после случившегося. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пенсионерка, которую нашли на козырьке подъезда в Новосибирске 9 ноября, оставила предсмертную записку. Приехавшая из Санкт-Петербурга женщина просила никого не винить в произошедшем.

— Известно, что погибшая женщина приехала в Новосибирск из Санкт-Петербурга. Перед тем, как покончить с собой, она оставила записку: «Никого не вините, приехала на сибирскую землю поставить точку, не хочу быть обузой», — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, на месте произошедшего работали следователи, сейчас они проводят проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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На месте работают следователи (подробнее).