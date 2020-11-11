Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса за последние сутки умерли пять человек. Фото: архив КП
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1723 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 19092 человек, в том числе у 1235 детей, при этом выздоровели 15615 пациентов, скончались 630 человек.
Режим повышенной готовности в Новосибирске продлили до конца года. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.
Работу фудкортов и кинотеатров в торговых центрах планирую ограничить на две недели с 16 ноября.
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