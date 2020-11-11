«Прилетела из Хабаровска на лечение»: в Новосибирске ищут пропавшую девочку в черном платке

В Новосибирске ищут пропавшую 16-летнюю девочку, прилетевшую из Хабаровска на лечение. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске ищут пропавшую 16-летнюю девочку, прилетевшую из Хабаровска на лечение. Остановиться она должна была у своего дяди. Известно, что девочка пропала вечером 8 ноября и до настоящего времени ее местоположение остается неизвестным.

— На вид ей 16-17, рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. — Одета девочка была в синюю удлиненную куртку, синие джинсы, черную кофту и черные кроссовки. На голове у нее был черный платок, а с собой рюкзак. Известно, что у девочки есть шрам от операции на сердце.

Известно, что у девочки был с собой мобильный телефон, однако он отключен.

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