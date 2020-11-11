Новосибирский суд запретил хакасское отделение китайской секты «Фалуньгун»

В июле этого года Верховный суд Хакасии отказался признавать секту «Фалуньгун» экстремистской. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Решением Новосибирского суда было запрещено региональное отделение секты «Фалуньгун», известной также под названием «Фалунь Дафа». Ее впервые в России признали экстремистской.

Отметим, что в июле этого года Верховный суд Хакасии отказался признавать секту «Фалуньгун» экстремистской. Тогда зампрокурора республикирешил обжаловал это решение. Точку в данном деле поставил Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске, который своим решением, принятым на заседании во вторник, отменил решение Верховного суда Хакасии и вынес новое, признав секту экстремистской.

Известно, что “Фалуньгун” создал в 90-е китайский духовный лидер Ли Хунчжи. На территории Китая, при этом, сейчас идеи секты являются запрещенными, а ее участникам может грозить уголовная ответственность.

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