Руководство новосибирской туберкулезной больницы, где медсестра била ребенка, ждет проверка

Произошедшее засняла на видео обеспокоенная мама другого ребенка, позже ролик попал в сеть. Фото: стоп-кадр

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал инцидент в детской туберкулезной больнице, где медсестра схватила 3-летнюю девочку за волосы и бросила на кровать. Напомним, произошедшее засняла на видео обеспокоенная мама другого ребенка, позже ролик попал в сеть.

— Сейчас по данному инциденту работает комиссия, мы разбираем все обстоятельства произошедшего, смотрим, как такое вообще могло случиться, что к этому привело. Здесь будет дана оценка не только работе среднего персонала, который был запечатлен на видео, но и работе руководителей, которые это допустили, в том числе и главной медсестре. У нас есть большие планы по дальнейшему развитию этой больницы. Есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Мы хотим наметить пути развития, которые помогут нам создать в данном медучреждении комфортные условия для детей, — пояснил Константин Хальзов во время брифинга с журналистами 10 октября.

Напомним, видеоролик с жестоким обращением с ребенком, появился в сети 6 ноября. Следователи в тот же день провели проверку, позже было возбуждено уголовное дело. КП-Новосибирск написала также и об еще одном инциденте, произошедшем в этой больнице с другим ребенком. Накануне, 10 ноября, следственный комитет возбудил второе уголовное дело из-за жестокости уже второй медсестры.

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