Сделал это в сенях: сибиряк обвинил знакомого в изнасиловании жены

Под Новосибирском мужчина обвинил знакомого в том, что он изнасиловал его жену и угнал его машину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском мужчина обвинил знакомого в том, что он изнасиловал его жену и угнал его машину. Теперь в произошедшем разбирается полиция.

— Житель поселка Чаны сообщил, что определенный мужчина угнал у него автомобиль ВАЗ 2107 и изнасиловал в сенях дома его 29-летнюю жену. Сейчас в деле разбирается полиция, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как мужчина сбежал из полицейской машины прямо около спецприемника МВД в Новосибирске. Его должны были судить за вождение без прав. Сейчас же находчивого новосибирца объявили в розыск, а в отношении участкового ГУ МВД проводит служебную проверку.

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