Новосибирец, водивший авто без прав, сбежал от полицейского — теперь он в розыске

Сейчас беглеца объявили в розыск. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сбежал мужчина 9 ноября, около спецприемника МВД на улице Писарева. Сибиряк, задержанный за управление автомобилем без водительских прав, решил попытаться избежать суда, где ему могли бы избрать наказание в виде ареста. И придумал для этого весьма оригинальный план: мужчина подгадал удачный момент, когда сопровождающие его сотрудники расслабятся, и со всех ног дал деру.

— Задержанный ранее не судимый, нигде не работает, живет в Новосибирске, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах региона. — В отношении него в мировом суде Заельцовского района должно было быть рассмотрено дело об административном правонарушении. Сопровождение осуществлял участковый уполномоченный полиции на служебном автомобиле «Газель».

Сейчас беглеца объявили в розыск. В отношении невнимательного участкового ГУ МВД проводит служебную проверку.

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