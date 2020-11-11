Погода в Новосибирске на 11 ноября 2020 года: что обещают синоптики

В Новосибирске пойдут дождь и снег. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске 11 ноября 2020 года не очень порадует сибиряков. Синоптики прогнозируют пасмурное небо, дождь и небольшой снег.

— Температура воздуха ночью составит 0 — +2, днем — +2 — +4 градуса. Ожидается облачность, ночью мокрый снег, днем — небольшой дождь. Подует юго-западный ветер 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет +1 — +6 градусов, облачность, ночью местами снег, днем — мокрый снег и дождь, а также гололедица. Подует южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20.

«Яндекс. Погода» обещает пасмурный день, небольшой снег к вечеру. Температура составит около +1 — +3 градуса.

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