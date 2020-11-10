В Новосибирске подросток пожег камеру и избил сотрудника СИЗО

Уголовное дело подростка направили в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 17-летний подросток сначала поджег камеру в СИЗО, а потом напал на сотрудника ГУФСИН. Следователи отмечают, что мальчик уже был неоднократно судим.

— По данным следствия, в марте 2020 года подросток находился под стражей в СИЗО №1 ГУФСИН России по Новосибирской области. Там он поджег свою камеру, после чего был переведен в камеру временного содержания. Когда к нему пришел сотрудник ГУФСИН для разъяснительной беседы, то застал мальчика лежащим на полу. После просьбы встать, подросток начал бить мужчину кулаком по голове и телу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Подростка обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей по части 2 статьи 321 УК РФ. Сейчас расследование уголовное дела уже завершено, оно было направлено для рассмотрения в суд.

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