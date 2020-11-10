Пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар в Порт-Артурском переулке в Новосибирске 10 ноября 2020 года удалось потушить, сейчас на месте работают спасатели. Они проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции.

— Этот пожар тушили по повышенному рангу. Процесс осложнялся высокой температурой горения, а также нахождением в доме газовых баллонов. Локализовать пожар на площади 250 квадратных метров удалось в 15:44, открытое горение было ликвидировано в 16:19. На ликвидацию возгорания задействовано 32 человека и 8 единиц техники. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал и огонь не успел перекинуться на соседние постройки, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас пожарные продолжают проливку и разбирают сгоревшие конструкции. После окончания работ дознаватели МЧС установят причины произошедшего.

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