Пожар в Порт-Артурском переулке в Новосибирске 10 ноября 2020 года: горит частный дом

В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом в 4-м Порт-Артурском переулке. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар в Порт-Артурском переулке в Новосибирске 10 ноября 2020 года случился днем. Произошедшее засняли на видео очевидцы: на кадрах ролика видно, что пламя полностью охватило строение.

— Около двух часов дня поступила информация о данном пожаре, пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 14:06. Открытым огнем горел двухэтажный частный жилой дом, также существовала угроза и для построек, расположенных рядом. В помещении находились газовые баллоны, раздавались хлопки. Жильцы дома были на месте происходящего, они не пострадали, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас улица обесточена, пожарные продолжают работать на месте.

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