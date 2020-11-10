Народный масочный контроль появился в ТЦ Новосибирска

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Новосибирские ТЦ ждут мягкие рейды по соблюдению масочного режима - без штрафов и санкций. Активисты «Народного контроля» провели первую акцию в ТЦ «Версаль» на площади К. Маркса. За полчаса проверили около 100 посетителей - и только у двоих не было масок.

- Наши активисты ездят в метро, в автобусах, а также проверяют торговые центры Новосибирска, фиксируют все на камеру. В основном люди носят маски, уже понимают их необходимость. Почти не осталось ни одной семьи, где кто-то из родственников, друзей или знакомых не пострадал от коронавируса - из-за этого отношение людей к маскам стало более сознательным. Мы также привлекаем к рейдам уже переболевших граждан, которые на себе почувствовали эту заразу. Как правило, такие люди более убедительно могут рассказать, зачем соблюдать масочный режим, - объяснил КП-Новосибирск региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Алексей Александров.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Участники «Народного контроля» раздавали значки за правильное ношение масок и бесплатные маски тем, у кого их не было. В этот раз никаких штрафов и привлечения полиции - убеждали по-хорошему.

- Начинать нужно с себя. Можно бесконечно спихивать все на власть, но, когда находишься на больничной койке, понимаешь всю важность комплекса ограничительных мер. Никто не хочет быть угрозой своим близким. Безусловно, есть ковид-диссиденты, которые считают, что маска мешает и вредит здоровью. Я думаю, это те, кто еще не ощутил болезнь на себе, - рассуждает председатель общественного совета партпроекта депутат Законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Представители Совета отцов Новосибирска уверены: самыми ответственными носителями масок являются семейные новосибирцы. Врачи считают, это потому, что они первыми столкнулись со второй волной коронавируса.

- Думаю, массовое заражение людей в возрасте от 30 до 60 лет связано с открытием учебных заведений в сентябре. Почти у всех есть семьи и дети, которые являются основными переносчиками этого заболевания. Дети переносят в легкой форме, а потом заражают близких, которые переносят болезнь в более тяжелой форме. Выпущено постановление о продлении каникул и переводе на дистанционное обучение - это способствует уменьшению заражения, - сообщила специалист Роспотребнадзора Зоя Хромова.