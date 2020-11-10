«Молодец, мужик»: появилось видео, как новосибирец на внедорожнике спасает от огня чужую машину

Горящую машину позже потушили пожарные.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Днем во вторник, 10 ноября, возле дома № 56 по улице Зорге вспыхнула «Волга», припаркованная на газоне. Из-за ветра пламя сильно разгорелось. Мимо проезжал сибиряк на внедорожнике «Ниссан». Увидев пожар, он успел оттащить на буксире автомобиль, который стоял совсем рядом с «Волгой». Хотя трос порвался, соседскую машину удалось спасти от огня.
— По словам подписчицы, «Волга» была брошена, в последнее время в ней часто сидели и курили молодые люди, — рассказали в группе «АСТ-54».
Пламя потушили прибывшие пожарные. А подписчики группы восхитились поступком новосибирца.
— Жму руку водителю «Ниссана».
— Молодец, мужик.
— Красавчик, тут больше и сказать нечего, — написали они в комментариях.
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