На еще одну медсестру новосибирской туберкулезной больницы, бившую ребенка, завели уголовное дело

Медсестру, ударившую мальчика, накажут. Фото: личный архив

В Новосибирске еще на одну медсестру туберкулезной больницы завели уголовное дело за ненадлежащие исполнение обязанностей и жестокое обращение с ребенком. На видео попало, как в сончас медик бьет 6-летнего мальчика по голове за то, что он не спит.

— Расследование уголовных дел продолжается. Будет дана принципиальная оценка действиям медицинского работника, а также установлены все обстоятельства преступления, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, скандал в туберкулезной больнице разгорелся после того, как было обнародовано видео, на котором медсестра хватает за волосы трехлетнюю девочку и швыряет на кровать. Его сняла сибирячка, которая лежала со своим ребенком в соседней палате. Она тайком установила камеру. Также в объектив попала еще одна медсестра, которая жестоко обращалась с ребенком. На этот раз под горячую руку попался 6-летний мальчик, который не спал в сончас. Родителей ребенка, которые до этого ничего не подозревали, возмутило поведение медработника. Они требовали ее наказать.

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