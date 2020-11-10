«Шерсть и кожа остались на железе»: новосибирец заковал голодную собаку в ошейник из проволоки

Соседи пытаются облегчить муки голодной собаки: подкармливают и периодически снимают ошейник из проволоки. Фото: Надежда Пряхина

Житель станции Восточная Тогучинского района в Новосибирской области держит свою собаку на поводке из проволоки. Железяка крепко впивается в шею животного и раздирает ее до мяса. Когда неравнодушные соседи освободили собаку от оков, на ошейнике остались шерсть, кожа и кровь.

О жестоком обращении с животным рассказала местная жительница Надежда Пряхина. Она пытается добиться, чтобы мужчина отпустил животное и не мучил его больше.

— Все это происходит в доме на улице Лесная. Рядом с нами стоит небольшой домик. Его несколько лет назад выкупила семья. Супругам около 30 лет. У них двое детей: девочка лет 8 и 4-летний мальчик. Сами они снимают жилье в Новосибирске, а в домик приезжают, как правило, на выходные. Собака живет на улице. Хозяин животного раз в неделю насыплет ей гранул и уезжает, собака сидит на привязи голодная. Она пару раз убегала. Вот он ее и приковал проволокой, чтоб уже наверняка. Я подошла и попыталась снять ее с шеи животного, но не получилось, — рассказала КП-Новосибирск Надежда.

В доме хозяин собаки бывает пару раз в неделю. Фото: Надежда Пряхина

Со слов женщины, через пару дней к собаке невозможно было подойти, потому что от нее исходил запах гнилого мяса: проволока содрала животному шерсть и кожу. Женщине стало плохо от увиденного.

— Я побежала к соседу. Мы вместе специальными щипцами перекусили проволоку и освободили пса. Я обработала раны. Спустя несколько дней запах ушел, шея стала заживать, но приехал хозяин и вновь заковал собаку в ошейник из проволоки, — рассказала Надежда.

По словам соседки, у мужчины это уже третья собака. Прежние две также умирали мучительной смертью.

— Первая погибла лет пять назад. Он оставил ее привязанной у дома на жаре без воды. Нам запретил к ней приближаться. Собака умирала и при это так ревела, что невозможно было это слушать. Когда мы сделали замечание, Роман сказал нам: «Не нравится, вставьте окна потолще», — рассказала Надежда.

Женщина переживает не только за животных, но и за детей, ведь они каждый раз наблюдают за тем, как жестоко родители относятся к собаке.

Надежда решила обратиться в полицию, чтобы они приняли меры в отношении соседа, который морит пса голодом и истязает его в железном ошейнике.

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