В АО «РЭС» выбрали образцовую электроустановку и лучший мастерский участок

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В акционерном обществе «Региональные электрические сети», являющемся системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, такие конкурсы проводятся ежеквартально, что способствует постоянному улучшению состояния электросетевого комплекса и повышению уровня технического обслуживания энергообъектов.

В конце октября 2020 года были подведены итоги очередных этапов конкурсов по определению лучшего мастерского участка и образцовой электроустановки в филиалах АО «РЭС».

Мастерство участников конкурса в номинации «Лучший мастерский участок» оценивалось по целому комплексу критериев, в том числе техническое обслуживание оборудования, ведение технической документации, охрана труда и промышленная безопасность, система менеджмента качества (СМК).

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По итогам III квартала 2020 года победителем среди почти 200 команд был признан коллектив 3-го участка (Вертковская) Западного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети». Сотрудники данного подразделения показали высокий уровень по ключевым показателям, набрав суммарно 680 баллов.

По традиции, в ближайшее время победителям будут вручены почетные грамоты.

Образцовой электроустановкой по итогам III квартала признан распределительный пункт (РП) 1300 на 10 кВ Ключ-Камышенское плато (Новосибирск) филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», находящийся на обслуживании службы эксплуатации распределительных пунктов филиала. Именно этот объект получил наивысшие баллы по таким критериям, как содержание прилегающей территории, помещений и непосредственно самой электроустановки, оформление и ведение документации, наличие и содержание средств индивидуальной защиты, знаков безопасности, первичных средств пожаротушения, наличие и правильность нанесения диспетчерских наименований и др.

Стоит отметить, что победа в данной номинации стала для филиала первой и, надеемся, далеко не последней. Ведь проведение подобных конкурсов способствует регулярному обмену передовым опытом и повышению профессионального уровня энергетиков.