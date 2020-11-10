Доступный интернет появился еще в пяти селах Новосибирской области

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Высокоскоростной доступ в интернет теперь появился в селах Золотая Грива и Серебрянское Чулымского района, Чингис Ордынского района, Соколово Колыванского района и Ильинка Доволенского района.

В общей сложности до этих населенных пунктов проложено 108 км оптоволокна. Благодаря этому почти 3,5 тысячи жителей региона теперь могут пользоваться цифровыми сервисами в новом для себя качестве: если раньше скорость интернета для абонентов ограничивалась на уровне 256 кБит/с, то теперь ее удалось увеличить в 30 раз.

- Возможность подключиться к современным телекоммуникационным сервисам - это уже не привилегия, это норма. Вот почему для «Ростелекома» так важно постоянно совершенствовать уровень и качество предоставляемых услуг. Теперь жители сел, где прошло обновление сети, могут не только пользоваться быстрым интернетом, но и дистанционно учиться, удалено работать и просто быть в курсе всего происходящего, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В частности, абонентам компании в селах Золотая Грива, Серебрянское, Соколово и Ильинка доступен цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера.

Узнать подробнее об услугах компании, доступных для подключения, можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8-800-100-0-800.