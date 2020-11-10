Выходные дни: попытки краж и нарушения общественного порядка

Фото: Влад КОМЯКОВ

Часть нарушителей были отпущены ввиду незначительности последствий и отсутствия материального ущерба, а часть - переданы полиции.

6 ноября в 13.40 в отделе центра занятости населения на улице Королева была нажата кнопка тревожной сигнализации. Молодой человек очень агрессивно требовал выдать ему справку, не имея необходимых для этого документов. Бойцы ГБР, прибывшие на вызов через 4 минуты, разобрались в ситуации, объяснили парню, почему он не может получить нужный документ, после чего тот успокоился и удалился.

6 ноября около 18.30 мужчина с явными признаками опьянения принялся требовать деньги у кассира магазина, расположенного на улице Зорге. Прибывшие по вызову тревожной кнопки бойцы ГБР выпроводили несостоявшегося вымогателя.

6 ноября в 9.53 вызов поступил из туберкулезного диспансера, расположенного в переулке Крашенинникова - два выписанных пациента отказывались покидать больницу. Выпроводить их удалось только в присутствии бойцов ГБР.

7 ноября в 13.24 «гвардейцы» задержали и передали сотрудникам полиции пьяного мужчину, который справлял нужду на парковке торгового центра на Мочищенском шоссе, чем грубо нарушал порядок в общественном месте.

7 ноября в 16.22 в универсаме на улице Кропоткина бойцы ГБР задержали мужчину, укравшего колбасу и пиццу общей стоимостью 450 рублей. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

7 ноября в супермаркете на проезде Энергетиков в 16.30 вызванные кнопкой тревожной сигнализации бойцы ГБР задержали пьяного посетителя, пытавшегося украсть спиртное на сумму 1700 рублей. Задержанный также был передан в полицию.

8 ноября в 10.10 в торговом центре на Мочищенском шоссе мужчина распивал спиртное, не реагируя на замечания в свой адрес, но быстро удалился по прибытии ГБР.

Также 8 ноября бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали двух похитителей спиртного: в 14.29 - в супермаркете на улице Плановой и в 14.53 - в магазине на проезде Энергетиков. Оба задержанных были переданы полицейским.